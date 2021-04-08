Bilecik Belediyesi vatandaşlardan özür diledi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi vatandaşlardan özür diledi

Bilecik Belediyesi, çalışanlarında korona virüs vakalarının artışı sebebiyle yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlardan özür diledi.

Bilecik Belediyesi, çalışanlarında korona virüs vakalarının artışı sebebiyle yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlardan özür diledi. Yapılan açıklamada, "Şehrimiz ve ülke genelinde artan korona virüs vakaları belediyemizde de artış göstermiştir. Vaka sayılarının artışı sebebiyle, belediye hizmetlerimizde aksamalar yaşanabileceğini belirtiyor, vatandaşlarımızdan şimdiden özür diliyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" denildi. - BİLECİK

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