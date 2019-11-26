Bilecik Belediyesi ve AHBAP üyelerinden güzel çalışma

Bilecik Belediyesi ve Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Bilecik Şubesi üyeleri tarafından sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma yapıldı.



Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları ile AHBAP üyeleri işbirliğinde hazırlanan kulübe ve yem noktaları, kentin birçok bölgesindeki uygun alanlara yerleştirildi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gerçekleştirilen çalışma hakkında verdiği bilgide, "Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ile AHBAP Bilecik Şubesi üyeleri işbirliğinde güzel bir çalışma yaptık. Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde can dostlarımız olan kedi, köpek ve kuşların daha yaşanabilir bir ortama kavuşmaları için birlikte hazırlanan kulübe ve yemlikleri şehrimizin birçok noktasına koyduk. Bununla birlikte Bilecik Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza dört mevsim en uygun koşulları sağlamaya ve gerektiğinde onların tedavilerini yapmaya devam ediyoruz. Bu güzel çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK