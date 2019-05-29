Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Bilecik
Belediyesi tarafından çocukların verimli ve keyifli bir yaz mevsimi geçirmeleri için hazırlanan Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.
Her dönem yüzlerce çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim aldığı Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyen veliler, Bilecik Belediyesi Danışma ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak kurslar hakkında gerekli bütün bilgiyi alabilecekler.
Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda; yüzme, tenis, basketbol
ve futbol alanında eğitimler verilecek. Yüzme kursları için ücretsiz servis hizmetinin verileceği Yaz Spor Okulları kapsamında; 4 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar belirtilen alanlardaki kurslara kayıt yaptırarak, verimli bir yaz dönemi geçirebilecek.
Öte yandan kursların gerçekleştirileceği yer, tarih ve saat bilgileri vatandaşlara verilecek formlarda belirtilmiş olup futbol, basketbol ve tenis ücreti 120 TL olurken yüzme kurs ücreti ise 215 TL olacaktır. - BİLECİK