Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
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Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve keyifli bir yaz mevsimi geçirmeleri için hazırlanan Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve keyifli bir yaz mevsimi geçirmeleri için hazırlanan Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

Her dönem yüzlerce çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim aldığı Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyen veliler, Bilecik Belediyesi Danışma ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak kurslar hakkında gerekli bütün bilgiyi alabilecekler.

Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda; yüzme, tenis, basketbol ve futbol alanında eğitimler verilecek. Yüzme kursları için ücretsiz servis hizmetinin verileceği Yaz Spor Okulları kapsamında; 4 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar belirtilen alanlardaki kurslara kayıt yaptırarak, verimli bir yaz dönemi geçirebilecek.

Öte yandan kursların gerçekleştirileceği yer, tarih ve saat bilgileri vatandaşlara verilecek formlarda belirtilmiş olup futbol, basketbol ve tenis ücreti 120 TL olurken yüzme kurs ücreti ise 215 TL olacaktır. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:58 Kaynak: İHA
Tenis, Bilecik, Yaşam
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