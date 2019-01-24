Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesi Yeni İş Merkezi İçin İhaleye Çıkıyor

Bilecik Belediyesi Yeni İş Merkezi İçin İhaleye Çıkıyor

55 dakika önce

Bilecik Belediyesi, İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde yapılacak iş merkezi yapımı için ihaleye çıkıyor.

Bilecik Belediyesi Yeni İş Merkezi İçin İhaleye Çıkıyor, System.String[]
Bilecik Belediyesi, İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde yapılacak iş merkezi yapımı için ihaleye çıkıyor.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde daha önce elmas büfe ve çay bahçesi olarak işletilen iş merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale 8 Şubat 2019 Cuma günü saat: 14: 30'da Bilecik Belediyesinde gerçekleştirilecek. İhalesi yapılacak yerin inşaatı tamamlandığında üst katında 400 metre kapalı alana sahip restoranın yer alacağı proje kapsamında; alt katta mescit, wc, sığınak ve depolar, bir üst katında 2 adet dükkan, bir üst katında 7 adet küçük dükkan, bir diğer katında 2 adet 200'er metrekarelik cafe, yer alacaktır" denildi.

Öte yandan detaylı bilgi ve ihale şartları için Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınabileceği belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, Yaşam
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