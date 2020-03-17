Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.


Bilecik Belediyesi tarafından aile çay bahçesi ve Belediye Kültür Sitesi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan proje dolayısıyla zabıta müdürlüğü yeni yerine taşındı.


Yapılan düzenleme sonucunda zabıta müdürlüğü İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi No: 8'deki yerinde hizmet verecek. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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