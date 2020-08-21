Bilecik Belediyesince projelendirilen "Güzel Market" açıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesince hazırlanan proje kapsamında "Güzel Market Dayanışma Mağazası" törenle açıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Güzel Market'in insanlar arasındaki sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine katkılar sağlayacağını söyledi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tüzün, "Bilecik, her alanda büyüyor ve gelişiyor. Gerçekten de çok önemli ve güzel bir çalışma. Onun için bütün hemşehrilerimizin evlerinde ve iş yerlerinde kullanmadıkları ürünleri buraya getirerek ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya davet ediyorum." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirecek güzel bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şahin, şöyle konuştu:

"Bizler sadece buraya elindeki ürünü getiren vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz arasında köprü vazifesi göreceğiz. Belediye bir şeyler dağıtmayacak. Bu işin ve yardımlaşmanın organizasyonunu yapacak. Çocuklar için oyuncak bölümü var. Ben en çok çocuklar adına sevindim. Çünkü bu projemizle Bilecik'te hiçbir çocuk oyuncaksız kalmayacak. Vatandaşlarımızın mağazamıza katkı vermeye davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Tüzün ve beraberindekiler mağazanın açılışını yaparak, yetkililerden bilgi aldı.