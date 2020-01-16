Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedildiği iddiası - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bazı belediye çalışanlarının iş akitlerinin feshedildiği iddiasına ilişkin, "Gelmeden önce 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dediniz. Hatırlatması bizden olsun, çok çabuk unutuyor, çok çabuk çark ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediyesindeki bazı işçilerin işten çıkarıldığını öne sürdü. Bu kararın, seçim öncesi verilen sözlerle çeliştiğini belirten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Gelmeden önce 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dediniz. Hatırlatması bizden olsun, çok çabuk unutuyor, çok çabuk çark ediyorsunuz. Bu konuyla alakalı Genel Başkanınız 'namus sözü' vermişti hatırlarsanız. Ama alışıksınız siz, 'Biz öyle bir şey demedik' derseniz de şaşırmayız. Bugün gelinen noktada sizin daha 9 aylıkken verdiğiniz sözlere ne oldu? Seçimden önce 'tasarruf' dediniz, 'Belediyede personel fazlalığı var' dediniz, seçimden sonra yaklaşık 150 kişiyi işe aldınız. Sizin tasarruf yönteminiz bu mudur? Madem işçi kıyımı yapacaktınız neden 150 kişiyi işe aldınız? Yoksa aldıklarınız sizin ittifakınızın görüşünde olup da kışın ortasında çıkarttığınız vatandaşlarımız sizinle aynı görüşte olmayanlar mı?"

Karabıyık, iş akitlerinin feshi için yasal süre tanınmadığını ileri sürdü. "Sizin deyiminizle borca batmış

bir yere hele ki personel fazlası olduğunu söylediğiniz bir yere 150 kişi

almak hangi mantığa sığar?" değerlendirmesinde bulunan Karabıyık, birçok aileyi mağdur bırakan bu uygulamadan

bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Karabıyık, mağdur olan herkesin haklı

davasında yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.