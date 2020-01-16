Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedildiği iddiası - Son Dakika

Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedildiği iddiası

9 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bazı belediye çalışanlarının iş akitlerinin feshedildiği iddiasına ilişkin, "Gelmeden önce 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dediniz.

Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedildiği iddiası, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bazı belediye çalışanlarının iş akitlerinin feshedildiği iddiasına ilişkin, "Gelmeden önce 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dediniz. Hatırlatması bizden olsun, çok çabuk unutuyor, çok çabuk çark ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediyesindeki bazı işçilerin işten çıkarıldığını öne sürdü. Bu kararın, seçim öncesi verilen sözlerle çeliştiğini belirten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Gelmeden önce 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dediniz. Hatırlatması bizden olsun, çok çabuk unutuyor, çok çabuk çark ediyorsunuz. Bu konuyla alakalı Genel Başkanınız 'namus sözü' vermişti hatırlarsanız. Ama alışıksınız siz, 'Biz öyle bir şey demedik' derseniz de şaşırmayız. Bugün gelinen noktada sizin daha 9 aylıkken verdiğiniz sözlere ne oldu? Seçimden önce 'tasarruf' dediniz, 'Belediyede personel fazlalığı var' dediniz, seçimden sonra yaklaşık 150 kişiyi işe aldınız. Sizin tasarruf yönteminiz bu mudur? Madem işçi kıyımı yapacaktınız neden 150 kişiyi işe aldınız? Yoksa aldıklarınız sizin ittifakınızın görüşünde olup da kışın ortasında çıkarttığınız vatandaşlarımız sizinle aynı görüşte olmayanlar mı?"

Karabıyık, iş akitlerinin feshi için yasal süre tanınmadığını ileri sürdü. "Sizin deyiminizle borca batmış

bir yere hele ki personel fazlası olduğunu söylediğiniz bir yere 150 kişi

almak hangi mantığa sığar?" değerlendirmesinde bulunan Karabıyık, birçok aileyi mağdur bırakan bu uygulamadan

bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Karabıyık, mağdur olan herkesin haklı

davasında yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
AK Partili Özkan: CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattı Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor

Son Dakika Haberleri
13:48 Judocularımız, Kocaeli kampına katıldı - Son Dakika
13:48 Kulüpler Birliği ve Petrol Ofisi'nden önemli iş birliği - Son Dakika
13:48 Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi - Son Dakika
13:48 Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika
13:48 Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş - Son Dakika
13:30 Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Son Dakika
09:54 Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 13:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedildiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]