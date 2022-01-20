Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk E, tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalanan Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Selçuk E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, zanlı suçüstü yakalanmıştı.