Bilecik Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi
41 dakika önce
Bilecik Belediyesi bünyesinde çalışan 44 kadrolu işçinin bir yıllık mali ve sosyal haklarına yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Bilecik
Belediyesi bünyesinde çalışan 44 kadrolu işçinin bir yıllık mali ve sosyal haklarına yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediye Başkanı Nihat Can
, Hizmet İş Sendikası Ege
Bölge Başkanı Ahmet Özen
'in de katıldığı imza töreninde, ücret ve diğer mali, sosyal haklara yüzde 20 zam yaptıklarını söyledi.
Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Can, "Uzun yıllar işçilik yapan biri olarak her zaman işçilerin yanındayız ve emeklerine saygımız büyük." dedi.
Özen ise 8 yıldır belediye ile çalıştıklarını, sözleşmenin gayet iyi olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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