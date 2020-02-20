Bilecik Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Bilecik Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Bilecik Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları, System.String[]

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeşil alanların artırılması amacıyla ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

600 çınar, 570 ıhlamur ve çeşitli ağaç türleri olmak üzere bin 531 ağacın toprakla buluştuğu belirtilen açıklamada, biberiye, kızılcık, taflan, Amerikan sarmaşığı, formium, nitida, ateş dikeni, kelebek çalısı, şimşir, ligustrum ve filbahri çeşitlerinden oluşan 10 bin 600 bitkinin de toprakla buluşturulduğu duyuruldu.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit
Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:46:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]