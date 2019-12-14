Son Dakika › Yaşam › Bilecik Belediyesinden baca temizliği uyarısı - Son Dakika
Bilecik Belediyesinden baca temizliği uyarısı
6 saat önce
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde baca temizliği hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde baca temizliği hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla birçok konuda denetimlerini sürdüren ekipler bu kez baca temizliği konularında gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaptı. Kentteki 13 ekmek fırını yanı sıra unlu mamul üretim yerlerinde kontrollerini sürdüren ekipler, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle oluşabilecek yangınlara karşı iş yeri sahiplerinin önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK
Son Dakika İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak Yaptığı tespihlerle hayran bırakıyor! Erdoğan'ın koleksiyonunda 20 tespihi var Emekli maaşlarına 74 ile 356 lira arasında artış göründü Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi