Bilecik Belediyesinden Denetim
1 saat önce
Bilecik Belediyesince kuruyemiş satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Bilecik
Belediyesince kuruyemiş satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların gıda tüketiminde sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince, denetimlerde hijyen şartları olmak üzere, ürünlerin raf ömrü, imalat tarihi ve etiket fiyatlarının kontrol edildiği kaydedildi.
Denetimlerde, insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması yönünde uyarılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:00 Kaynak: AA
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