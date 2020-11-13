Bilecik Belediyesinden EKPSS'ye gireceklere ulaşım hizmeti - Son Dakika

Bilecik Belediyesinden EKPSS'ye gireceklere ulaşım hizmeti
13.11.2020 11:07
Bilecik Belediyesi tarafından 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girecek adaylar, için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.
Bilecik Belediyesi tarafından 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girecek adaylar, için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS'ye girecek adayları bulundukları adreslerden alarak, sınav merkezlerine ulaştıracak. Ulaşım ihtiyacı olan vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne, 0228 21490 69 numaralı telefonları arayarak, kayıt yaptırabileceklerdir" dedi. - BİLECİK
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