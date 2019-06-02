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Bilecik Belediyesinden il protokolüne iftar yemeği

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından il protokolü ve vatandaşlara iftar yemeği verilirken, protokolün iftara ilgi göstermemesi gözlerden kaçmadı.

Bilecik Belediyesinden il protokolüne iftar yemeği, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından il protokolü ve vatandaşlara iftar yemeği verilirken, protokolün iftara ilgi göstermemesi gözlerden kaçmadı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına; CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, İyi Parti İl Başkanı Soner Hızlı, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, Recep Gırca, Özgür Algın, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Belediye ve İl genel meclisi üyeleri, Emniyet Müdür Yardımcısı Cüneyt Yaman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, belediye çalışanları ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, konuklarının gelecek bayramlarını tebrik etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Güncel
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