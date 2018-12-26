Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesinden Kuruyemişçilere Denetim

Bilecik Belediyesinden Kuruyemişçilere Denetim

51 dakika önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı öncesi kuruyemiş satan esnaflara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesinden Kuruyemişçilere Denetim, System.String[]
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı öncesi kuruyemiş satan esnaflara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların her alanda olduğu gibi gıda tüketiminde de sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla düzenlenen denetimlerde, birçok başlıkta incelemeler yapıldı. İş yerlerinin çalışma esasları ve mevzuatına yönelik incelemelerin de yapıldığı denetimlerde başta hijyen şartları olmak üzere; ürünleri raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi. Ekipleri ayrıca vatandaşların karşılaştığı herhangi bir olumsuz durumlara karşı 153 Numaralı Zabıta Müdürlüğü hattının arayabilecekleri bilgisini verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:01 Kaynak: İHA

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