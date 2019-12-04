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Bilecik Belediyesinden özel çocuklara bisiklet hediyesi

7 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Bilecik Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Bilecik Belediyesinden özel çocuklara bisiklet hediyesi, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Bilecik Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrencilere bisiklet hediye edildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencilerine bisiklet hediye edildi.Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Özgür Algın, "Bilecik Belediyesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bilecik Özel Eğitim Merkezindeki öğrencilerimiz ve okul idarecilerini ziyaret ettik, talep ve görüşlerini dinledik. Dünya Engelliler Günü kapsamında çocuklarımıza bisiklet hediye ettik. Belediye Başkanımız Semih Şahin'in dediği gibi sadece 3 Aralık'ta değil, bizler Bilecik Belediyesi olarak her zaman dezavantajlı kardeşlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Okul idarecileri ve öğrenciler de yapılan desteklerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Algın ve birim çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, Bilecik, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
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