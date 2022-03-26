Bilecik Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

26.03.2022 14:01
Bilecik Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Bilecik Belediyesince "Orman Haftası" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz çam fidanı dağıtıldı.

Bilecik Belediyesince "Orman Haftası" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz çam fidanı dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Atatürk Parkında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Orman Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik ile haftanın anlam ve önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Tüfekçioğlu, amaçlarının orman sevgisini aşılayarak, kentin yeşilini koruyup, doğal alanlarının daha da artmasını sağlamak olduğunu söyledi.

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orman haftası, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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