Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek - Son Dakika

Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek

6 saat önce

Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri ile birlikte Bilecik Belediyesi Katlı Otoparkın da ihale yoluyla kiraya verileceği belirtildi.

Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek, System.String[]

Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri ile birlikte Bilecik Belediyesi Katlı Otoparkın da ihale yoluyla kiraya verileceği belirtildi.


Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemize ait Bilecik merkezde bulunan muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir- İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10.00'te Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır" denildi.


Katlı otopark, yıkama bölümü ve asansörler de hizmet verecek


Açıklamada, Bilecik Belediyesi Katlı Otopark, ihale edildikten sonra yıkama bölümünün ve asansörün de hizmete gireceği belirtilerek, "144 araç kapasiteli katlı otopark, şehir içindeki trafiğin azaltılmasında büyük payı olacaktır. 3 kat şeklinde hizmet verecek katlı otoparkta şu ana kadar hizmet vermeyen yıkama bölümü ile 3. Katı da hizmet verecektir. 2 girişi bulunan katlı otopark, günlük olduğu gibi abonelik sistemi ile de vatandaşlarımıza hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.


Oto yıkama bölümü büyük bir kolaylık sağlayacak


Açıklamada ayrıca, 10 yıllığına ihale edilecek katlı otoparkın şu ana kadar hizmet vermeyen oto yıkama bölümüyle hizmet verecek olup, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi. Şu an büyük bir kısmı dolu olarak hizmet veren katlı otoparkın ilerleyen dönemlerde şehir içi trafiği rahatlatması açısından büyük bir ihtiyacı gidereceği belirtildi.


Şehir içi yayalaştırma projesi katlı otoparka olan ilgiyi artıracak


Söz konusu ihale çalışması için yapılan açıklamada ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilecek sokak yayalaştırma projeleriyle katlı otoparka büyük bir talebin olacağı bilgisi verildi. Muamman bedeli, 17 Şubat Pazartesi günü yerel gazetede çıkacak ilanda belirlenecek olan katlı otopark ihalesine başvurular, pazartesi gününden itibaren Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurabileceklerdir. - BİLECİK

Bilecik Merkez, Eskişehir, İstanbul, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Savcılığı, olayı aydınlatmak için Kadir'in kıyafetlerini kriminale gönderdi
18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist 18 Haziran'da açılacak Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:30:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]