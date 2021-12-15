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Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı

15.12.2021 13:54

Bilecik Belediyesi binasından 3 diz üstü bilgisayarı çalan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bilecik Belediyesi binasından 3 diz üstü bilgisayarı çalan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına giden belediye avukatı, Bilecik Belediyesi İmar Müdürlüğü binasında bulunan bürolardaki 3 diz üstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark ettiklerini bildirdi.

Yapılan başvuru üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sırt çantalı maskeli şüphelinin binaya girdiği belirlendi.

Şüphelinin yaklaşık iki saat bina içinde muhtelif yerlerde zaman geçirdiği, 3 diz üstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı

Cumhuriyet, Bilecik, Polis, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı - Son Dakika


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