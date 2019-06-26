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Bilecik Belediyesinin haşerelerle mücadele çalışmaları

2 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından haşerelere karşı etkin ve verimli bir çalışma yürütülmesi adına hazırlanan araçların tanıtımı yapıldı.

Bilecik Belediyesinin haşerelerle mücadele çalışmaları, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından haşerelere karşı etkin ve verimli bir çalışma yürütülmesi adına hazırlanan araçların tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni sezonda kullanılacak ilaçlama araçlarını ve çalışmalarını inceleyerek, basın mensuplarına bilgi verdi.

Haşerelerden ve kötü kokudan uzak bir Bilecik için yapılan ilaçlama çalışmalarını yakından izlediğini belirten Şahin, "Yeni sezon için ilaçlama çalışmalarına başladık. Bu çerçevede ilaçlamayı ne tür aletlerle nasıl yaptığımızı görmek için buradayız. Ormanlık ve yeşil bir bölgedeyiz, dolayısıyla etrafımızda birçok haşere de bulunuyor. Biz de bunlara karşı etkili bir ilaçlama sistemi yürütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de bu çalışmalar yapılıyordu ancak biz teknolojisini ve bilimselliğini daha da artırarak en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Şahin, ilaçlama çalışmalarında kullanılan drone, sherp, kanal sisleme cihazı, mist blower, pulvarizatörlü ULV cihazlarının çalışma şekillerini inceledikten sonra, sulak alanlarda etkili olan sherp aracına binerek yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:58 Kaynak: AA
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