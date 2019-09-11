Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesinin "istihdam atölyesi" açılışı
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Bilecik Belediyesinin "istihdam atölyesi" açılışı

57 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında istihdam atölyesi açıldı.

Bilecik Belediyesinin

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında istihdam atölyesi açıldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bahçelievler Mahalle Konağı'ndaki açılış töreninde, belediye olarak kadınlara önem verdiklerini ve bu anlamda yeni projeler oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.


Ev kadınlarının sosyal hayata daha çok dahil olmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları düşüncesiyle bu projenin hazırlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında mahalle konaklarında bir araya gelen kadınlar, yapacakları parça başı iş karşılığında ücret alacak. Esnek çalışma saati fırsatını sunan proje kapsamında kadınlar, çocukları ile birlikte mahalle konağında çalışma imkanı bulacak. Diğer mahallelerde de uygulamaya koymayı planlıyoruz. Amacımız hem kadınlarımızı aile ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak hem de onların sosyal hayata daha çok dahil olmasını temin etmektir."

Bahçelievler, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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