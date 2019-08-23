Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediyesinin yaz spor okulu sona erdi
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Bilecik Belediyesinin yaz spor okulu sona erdi

27 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme, futbol, basketbol ve tenis alanlarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı.

Bilecik Belediyesinin yaz spor okulu sona erdi, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları kapsamında yüzme, futbol, basketbol ve tenis alanlarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Su Eğlence Dünyası'nda gerçekleştirilen törende, yaz spor okulları ile öğrencilerin yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirdiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin yüzmeyi gayet iyi öğrendiğini belirten Şahin, "Özellikle spor dallarından yüzmeye büyük önem veriyorum çünkü yüzme çocuklarımızın kas ve vücut gelişimi açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde havuzlarımızın sayısını çoğaltacağız. Mahallelerimize kazandıracağımız havuz ve su eğlence mekanları ile yüzmeyi bilen çocuk ve insan sayımızı artıracağız." dedi.


Belediye Başkanı Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, öğrencilere sertifikalarını vererek fotoğraf çektirdi.

Bilecik, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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