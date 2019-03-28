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Bilecik Belediyespor, Lige Bursa Deplasmanında Geçit Spor Maçıyla Başlayacak

2 saat önce

Bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne (EBBL) yükselen Bilecik Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligin ilk maçında Bursa'da Geçit Spor'a konuk olacak.

Bilecik Belediyespor, Lige Bursa Deplasmanında Geçit Spor Maçıyla Başlayacak, System.String[]
Bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne (EBBL) yükselen Bilecik Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligin ilk maçında Bursa'da Geçit Spor'a konuk olacak.

Bilecik Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Basketbol Federasyonu EBBL'e yükselen Bilecik Belediyespor Erkek Basketbol takımı ligde 1. Bölge'de mücadele edecek. Bilecik ekibi geçtiğimiz günlerde çekilen kur'ada İstanbul takımları Muratpaşaoğluspor ve Yeşilyurtspor, Bursa takımları Yeşim Spor ve Geçit Spor ile Çorlu takımı Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımlarıyla aynı grupta yer aldı. Bilecik Belediyespor Erkek Basketbol takımı ilk maçını 5 Nisan günü saat 18: 00'da Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Geçit Spor ile karşı karşıya gelerek, sezonu açacak.

Öte yandan 6- 7 Nisan 2019 tarihlerinde başlayacak olan EBBL müsabakaları 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak olan grup müsabakaları ile tamamlanacak. Dört farklı bölgesel grupta oynanacak EBBL müsabakaları sonucunda gruplarında birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar, EBBL Final Grubuna katılım hakkı kazanacak. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

basketbol, Bursa, Bilecik, Spor
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