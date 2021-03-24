Bilecik'te kartpostallık kar manzarası - Son Dakika

Bilecik'te kartpostallık kar manzarası

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçen yüksek kesimler drone ile böyle görüntülendi

Bilecik il genelinde kapanan 13 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başlatıldı

BİLECİK - Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan kent merkezi drone ile havadan görüntülendi

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Sıcaklık yer yer eksi 6-7 derece düştüğü Bilecik, kar yağışı sonrası yüksek kesimleri drone ile görüntülendi. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktığı Bilecik'te kar yağışının bir bir kaç gün süreceği öğrenildi.

Öte yandan Bilecik il genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipleri bu yolları açmak için çalışmalar başlattı.