Son Dakika Haberleri: Bilecik-Bursa Karayolu Ulaşıma Kapandı

Bilecik-Bursa Karayolu Ulaşıma Kapandı

34 dakika önce

Bilecik'te bir anda bastıran yoğun kar yağışı kentte etkili olurken, Yenişehir bağlantılı Bilecik-Bursa karayolu kayan araçlar yüzünden ulaşıma kapandı.

Bilecik-Bursa Karayolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bilecik'te bir anda bastıran yoğun kar yağışı kentte etkili olurken, Yenişehir bağlantılı Bilecik- Bursa karayolu kayan araçlar yüzünden ulaşıma kapandı.

Bilecik'te yaklaşık 1 saat önce bastıran kar yağışı kentte etkisini gösterirken, kar yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar lastiği olmayan araçlar yolda durmakta zor anlar yaşarken, bu yolu sıkça kullanan tır sürücüleri de zor anlar yaşadı. Birkaç aracın yoldan kayması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bu kazalar sonucu Bilecik-Bursa karayolu Kepirler köyü mevkiinde trafiğe kapandı. Yaşanan bu olumsuzlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde yoldan çıkan araçlar ve bu araçlar sonucu ilerleyemeyen uzun kuyruklar oluşturan diğer araçlar gözüküyor.

Bu arada Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak ve mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalara başladı - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

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