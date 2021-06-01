Bilecik Cadde Sokakları Atatürk ve Türk Bayrakları ile Donatıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrakları cadde ve sokaklara asıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü Ayasofya Camii'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e hakaret içerikli konuşmaya karşılık yapılan çalışmada, Bilecik cadde ve sokakları yanı sıra ildeki birçok binaya Atatürk ve Türk bayrakları asıldı.

Belediye Başkanlığından yapılan kamuoyunu bilgilendirici açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayasofya Camii'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e hakaret içerikli konuşma yapan İmam Mustafa Demirkıran ve bu zihniyette olanları kınıyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerinin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini ortadan kaldıramayacaktır. Yapılan bu çirkin davranışı tekrar kınıyor, şehrimizin dört bir köşesindeki cadde ve sokaklarımızı Atatürk ve Türk bayrakları ile donattık" denildi.