Bilecik Derbisinde Kazanan Dostluk Oldu
2 gün önce
Bilecik 1. Amatör Lig 18'inci hafta müsabakasında kenttin iki takımı karşı karşıya gelirken, müsabakayı dostluk kazandı.
Bilecik
1. Amatör Lig 18'inci hafta müsabakasında kenttin iki takımı karşı karşıya gelirken, müsabakayı dostluk kazandı. Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 18'inci hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecikspor 1-1 beraberi kalırken, ev sahibi ekip birde penaltı kaçırdı. Maç öncesi Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
her iki takım teknik heyet ve futbolculara kahvaltı verirken, maç dostça başladı. Maça kontrollü başlayan iki takımdan ev sahibi ekip 1299 Bilecik Kulübü maçın 35'ıncı dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Tamer Aynur topu avuta gönderdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 60'ıncı dakikasında Ekrem Dal ile durumu 1-0'a getirdi. Yediği golden sonra maçta üstünlüğü ele geçiren Bilecikspor maçın 75'inci dakikasında golcü oyuncusu İbrahim Şenel
ile durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bilecik derbisinde gülen taraf olmazken, maçı dostluk kazandı. Bu beraberlik sonrası Bilecikspor puanını 34'e çıkarırken, 1299 Bilecik Kulübü ise; 30 puana yükseldi. Ligin 19'uncu haftasında Bilecikspor kendi evinde Osmaneli
Gençlerbirliğispor ile karşılaşırken, 1299 Bilecik Kulübü Bozüyük
deplasmanında Yeşilyurtspor ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:16 Kaynak: İHA
Emekliye Ayrılan Öğretmene, Öğrencilerinden Unutulmaz Uğurlama!
Kocaeli'de Hırsızlar, Kuyumcuyu 5 Dakikada 70 Milyon Liralık Zarara Uğrattı
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek