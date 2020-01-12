Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu - Son Dakika Spor

Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu

6 saat önce

Bilecikspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 7-1 kazanarak, yoluna emin adımlarla devam etti.

Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu, System.String[]

Bilecikspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 7-1 kazanarak, yoluna emin adımlarla devam etti.


Bilecik 1. Amatör Lig'de ikinci yarının ilk müsabakasında kenttin iki takımı olan 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecikspor karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bilecikspor 7-1 kazandı. Maça iyi başlayan Bilecikspor 33'üncü dakikada Yasin Eroğlu ve 38'inci dakika Tuna Kumru'nun attığı gollerle durumu 2-0'a getirdi. Bu goller aynı zamanda maçında ilk yarısının sonucu oldu.


İkinci yarı 4 gol oldu


İkinci yarıda da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 58'inci dakikasında Tayfun Yalçın ile durumu 3-0'a getirdi. Maçın 65'inci dakikasında takımın yeni transferi Yasin Tepe durumu 4-0'a getirdi. Maçın 70'inci dakikasında Adem Can Başaraner durumu 5-0'a getiren golü kaydetti. Nadir gelişen bir 1299 Bilecik Kulübü atağında Kemal Ali Cevher durumu 5-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra İsmail Yıldız Bilecikspor'un 6'ıncı golünü kaydederken, skor 6-1 oldu. Maçın son golünü 85'inci dakikada Barış İleri kaydederken, Bilecikspor maçı 7-1 kazandı.


Bilecikspor bu galibiyet sonrası puanını 33'e çıkarırken, 1299 Bilecik Kulübü 18 puanda kaldı. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:53 Kaynak: İHA
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