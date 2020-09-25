Bilecik Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından, Bilecik Devlet Hastanesinin Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Bilecik Devlet Hastanesi'nin, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven arasında imzalanan protokol neticesinde Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rektör Beydemir'in şu sözlerine yer verildi:

"Üniversite olarak Bilecik'in eğitim ve sağlık şehri olması için çalışıyoruz. Bunun için göreve başlar başlamaz Tıp Fakültesi kurulması ile ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp YÖK onayını aldık. Fakültemizin bir an evvel aktif hale gelmesi, öğrenci alması ve eğitime başlaması için de tüm arkadaşlarımızla özverili bir çalışma içerisindeyiz."

Kamu Hastaneleri Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Bilecik Devlet Hastanesinin artık Tıp Fakültesi bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vereceğini aktaran Beydemir, "Yaşanan Kovid-19 salgın süreci sağlık hizmetlerine ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. İlimizin coğrafi ve tabii durumu göz önüne alındığında, ileride eğitim ve sağlık şehri olmaması için hiçbir neden görünmemektedir. Biz de üniversite olarak kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı buna göre şekillendirmekteyiz." ifadelerinde bulundu.