Bilecik Devlet Hastanesi'nin Yüzde 70'i Tamamlandı

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Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor