Bilecik'e 15'inci Akıllı Durak Yerleştirildi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan 6K akıllı durak sayısının 15 olduğunu belirterek, "15. akıllı durağımız şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan 6K akıllı durak sayısının 15 olduğunu belirterek, "15. akıllı durağımız şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Bilecik Belediyesi tarafından şu ana kadar şehir merkezine kazandırılan 15 adet 6 K Akılı Duraklar kentin her bir köşesini süslemekle birlikte vatandaşa konforu ve güveni sunuyor. Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve birçok belediye ve şehir tarafından örnek proje olarak uygulanan 6 K Akıllı Duraklara yenilerini eklediklerini ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Belediyesi olarak güzel ve yeni çalışmalarını ortaya koymaya devam ediyoruz. Örnek projemiz 6 K akıllı duraklarımızın sayısını ihtiyaca göre arttırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan büyük bir memnuniyet ve ilgi gördük. Son derece konforu sağlayan ve çoğu şehir tarafından örnek proje olarak değerlendirilen akıllı duraklarımızı arttıracağız. Şehrimize ve insanımızı hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yetkili Olmayan Fatura Merkezlerine Dikkat: Paranız Boşa Gidebilir

Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor

Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor

Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu