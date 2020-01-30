Bilecik'e 2 milyon 292 bin 485 TL'lik hibe - Son Dakika
Son Dakika Politika Bilecik'e 2 milyon 292 bin 485 TL'lik hibe - Son Dakika

Bilecik'e 2 milyon 292 bin 485 TL'lik hibe

6 saat önce

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konusunda olmak üzere uygunluk kriterlerini taşıyan toplam 8 adet projenin tamamı kabul edilerek, 2 milyon 292 bin 485 TL'lik hibe tahsis edildi.

Bilecik'e 2 milyon 292 bin 485 TL'lik hibe, System.String[]

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konusunda olmak üzere uygunluk kriterlerini taşıyan toplam 8 adet projenin tamamı kabul edilerek, 2 milyon 292 bin 485 TL'lik hibe tahsis edildi.


Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında yapılan değerlendirme ve bütçelendirme çalışmaları sonucu, ilimizde 2 adet ekonomik yatırımlar konusunda proje ile 6 adet Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konusunda olmak üzere uygunluk kriterlerini taşıyan toplam 8 adet projenin tamamı kabul edilmiş olup, 4 milyon 584 bin 971 TL toplam proje tutarının 2 milyon 292 bin 485 TL'lik kısmı hibe olarak ilimize tahsis edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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