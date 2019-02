Bilecik'e 3. Osb Hayata Geçiriliyor

Bilecik'in sanayisi ve ekonomisine güç katacak 3. OSB için müteşebbis heyet kuruluş protokolü imzalandı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 3. OSB kuruluş protokolü imzalanarak, yönetim kurulu ile denetim kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre 3. OSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na Bilecik Belediyesi'ni temsilen; Belediye Başkanı Nihat Can, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve İç Denetçi Kasım Uyar asil üye, Başkan Yardımcıları Kadri Şentürk ve Abdullah Tetik ise yedek üye olarak belirlendi.



"Bilecik yeni yatırımların merkezi olacak"



Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can Bilecik'in yeni yatırımların merkezinin olacağını söyledi. Can, "Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdaresi işbirliğinde imzalan protokol ile ilimiz sanayisi ve ekonomisine büyük bir ivme kazandıracak 3. OSB'nin hayata geçirilmesi sağlandı. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 20'ye yakın firmanın bulunduğu Bilecik 3. OSB ile yeni yatırımların merkezi olmayı hedefliyor. Valiliğimiz, belediyemiz, il özel idaresi ve TSO'nun girişimleri ile şu ana kadar birçok firma ve ticari kuruluşu şehrimize getirdik. Marmara Bölgesinin her alanda yükselen değeri Bilecik'te yapacağımız çalışmalarla yeni yatırımcılar ve kazanımları sağlayacağız. Valimiz Bilal Şentürk başkanlığında imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah şehrimiz ekonomi ve ticarette yeni yatırımlar için daha cazip ve uygun olacak. Bilecik Belediyesi olarak, bu amaç doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmaları yapmaya hazırız" dedi.



Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ay, Kadri Şentürk, Abdullah Tetik ve İç Denetçi Kasım Uyar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant katıldı. - BİLECİK

