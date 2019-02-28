Son Dakika Haberleri: Bilecik'e Asansörlü Minare

Bilecik'e Asansörlü Minare

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılacak Abdulhamit Han Camisi'nin minaresinin asansörlü olacağı bildirildi.

Bilecik'e Asansörlü Minare, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılacak Abdulhamit Han Camisi'nin minaresinin asansörlü olacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Nihat Can, İl Müftüsü Necati Akkuş'un da bulunduğu cami yapımı protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, örnek olacak projede iki katlı ve 100 araçlık otopark, 15 dükkan, 10 dernek binası, kız ve erkek Kur'an kursu, muhtarlık binası ve 450 metrekarelik marketin bulunacağını söyledi.

8 bin metrekarelik caminin Bilecik'in plakası olan 11'in simgesi olarak 11 kubbeli inşa edileceğini anlatan Can, "Belediye eliyle önemli ve güzel bir eserin yapımı için kolları sıvadık. Cami, ülkemizde ilk asansörlü minareye sahip olacak. İl Müftülüğü iş birliğinde imzalanan protokol ile ihale aşaması tamamlanan caminin yapım çalışmalarına kısa sürede başlayacağız." dedi.

Akkuş da arsası İl Müftülüğüne ait bu ibadethanenin, kent merkezindeki 42'nci cami olacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA

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