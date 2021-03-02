Bilecik'e aşevi kuruluyor - Son Dakika

Bilecik'e aşevi kuruluyor

02.03.2021 14:48
Bilecik'e aşevi kuruluyor, System.String[]

Mart Ayı Bilecik Belediye Meclisinde, Bilecik'e aşevi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Mart Ayı Bilecik Belediye Meclisinde, Bilecik'e aşevi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Teftiş Kurulu Müdürlüğü çalışma yönetmeliği taslağının görüşüldüğü toplantıda, ulusal ve uluslararası spor aktivitelerinde başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenör ve antrenör yardımcılarına nakdi ödül verilmesi ile verilecek ödüle ilişkin Belediye Başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Bilecik'e aşevi kuruluyor

Toplantıda ayrıca Hürriyet Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Yuvam Sokak üzerindeki park alanının aşevi olarak kullanılmak üzere Kızılay'a 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi ve tahsis işlemine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye başkanlığına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespitine ilişkin belediye meclisinin 7 Aralık 2020 tarih ve 110 sayılı kararında değişiklik ve ilave yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca imar konuları görüşülerek, detaylı çalışma yapılması amacıyla İmar Komisyonuna havalesi yapıldı. Merkezi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin rehabilitasyon inşaat işi, terfi merkezleri ve kollektor hattı inşaatı ile güney hat 2 ve güney hat 3 yağmursuyu hattı inşaatı işinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş'den (İller Bankası) kredi kullanılması ve belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste "Kadın Komisyonu" kuruldu

Bilecik Belediyesi çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet iş makinesi alımının oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca kadınların gerek mecliste gerek sosyal hayatta daha çok temsil edilmesi, talep ve görüşlerinin daha rahat şekilde alınması amacıyla Kadın Komisyonu kurulması hakkındaki gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. - BİLECİK

Bilecik'e aşevi kuruluyor
Bilecik'e aşevi kuruluyor
Bilecik'e aşevi kuruluyor

Şeyh Edebali, Bilecik, Kongre, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'e aşevi kuruluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda         
11:52
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'e aşevi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei