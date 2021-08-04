Bilecik'e hibe edilen arazöz ve vakumlu yol süpürge aracı hizmete başladı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bilecik İl Özel İdaresine hibe edilen araçlar hizmete başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bilecik İl Özel İdaresine 1 adet arazöz ve 1 adet vakumlu yol süpürge aracı hibe edildi. Araçlar Bilecik'e gelirken, İl Özel İdare binası bahçesinde düzenlenen tören sonrası hizmete başladı. Bilecik İl Meclis Başkanlığı katkısıyla kazandırılan araçların büyük bir katkı vereceğini anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, "Araçlarımızın özel idaremize, ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - BİLECİK