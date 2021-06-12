Bilecik'e ilkokul müdürleri bir araya geldi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, merkez ilçe ilkokul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen değerlendirme ve istişare toplantısına İl Müdürü Akyol, Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Şube Müdürü Ali Güder, Şube Müdürü Zekai Çobandere ve ilkokul müdürleri katıldı. Eğitim öğretimin genel çerçevede değerlendirilmesi yapılıp bundan sonraki süreçte daha da geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerine konuşuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, yapılan çalışmalardan dolayı okul müdürlerine teşekkür etti. - BİLECİK