Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli atıldı - Son Dakika

Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli atıldı

Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli atıldı Atatürk Parkı'nın temelleri atan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli atıldı

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Atatürk Parkı'nın temelleri atan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Kimseden destek istemiyoruz, gölge etmesinler başka ihsan istemez"

"İsmini de Atatürk Parkı koymaktan gurur duyuyoruz"

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkının temel atma töreninde "Kimseden destek istemiyoruz, gölge etmesinler başka ihsan istemez" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından "Bilecik Nefes Alacak" düşüncesiyle hazırlanan Atatürk Parkı'nın temeli atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılışta konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi olarak güzel ve özel bir projenin temelini attıklarını kaydetti.

Bilecik Belediyesi olarak daha birçok önemli projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu bizim ilk büyük projemiz diyemeyeceğim daha da büyüğü olan alt yapı çalışmalarına başladık. O yer altında olduğu için görünmüyor ama asıl büyük projemiz odur. Alt yapısı olmayan bir şehirden bir an önce kurtulmamız lazım. Bir şehrin alt yapısının olması köyden şehre geçişin en büyük göstergesidir. Seçim öncesinde de dediğim gibi bize binadan çok özellikle çocuklarımızın rahat vakit geçirebilecekleri yerleri yapacağız demiştim. Bu da bizim çerçevede başlattığımız en önemli projelerimizden biri. Çünkü şehir merkezinde başka yerimiz yok. O yüzden burayı en yeşil biçimde değerlendirmemiz gerekiyordu. İsmini de Atatürk Parkı koymaktan gurur duyuyoruz. Bunun dışında şehrimizin nefes alması için 4 adet park daha yapacağız. Bunların en az 3'ü çocuk parkı olacak ve büyük bir yapıda olacak. Çünkü bizim çocuklarımızın buna çok ihtiyacımız var. Bizim de çocuklarımıza çok ihtiyacımız var. Çocuklarımız için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

"Kimseden destek istemiyoruz, gölge etmesinler başka ihsan istemez"

Konuşmasında, "Bizler Bilecik halkı için çalışıyoruz ve Bilecik halkı için çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Şahin, "Şehrimizdeki bütün ortak alanlar hepimizindir. Şahıslar bunu kullanamaz. Benim bir tek ricam var. Cumhur İttifakı ve İl Genel Meclisi üyelerinden. Sizler Bilecik halkının seçtiği kişilersiniz ve Bilecik'te yaşıyorsunuz. Buraya atanan bürokratlar gelip geçicidir. Artı hükümetler de gelip geçicidir. Devlet eşittir hükümet değildir. Buraya gelen bürokratlar da geçicidir. Halk kimi isterse onu seçer ve kendisi için en doğruyu bulur. O yüzden İl Genel meclisinde olsun belediye meclisinde olsun arkadaşlar, hiçbir zaman Bilecik halkını temsil ettiklerini unutmasınlar. Bu kamu alanlarından Pelitözü Gölpark'ı örnek vermek istiyorum. Bizim Pelitözü Gölpark'ta çok güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sadece Bilecik halkı için değil çevre illerdeki birçok insanın gelmek isteyeceği bir mekan olacak. Ancak biliyorsunuz ki engel olmaya çalışıyorlar. Biz destek falan istemiyoruz. Bize gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Parkı'nın temel atma töreni daha sonra Başkan Şahin, eşi Serpil Şahin, siyasi parti temsilcileri, il ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli atıldı - Son Dakika

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