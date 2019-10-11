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Bilecik'e şehit ateş düştü

53 dakika önce

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Bilecik'e şehit ateş düştü, System.String[]

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı.

Gaziantep Valiliği, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 3 asker yaralanırken, Yunus Mermer (25) ile Abdulhamit Bilgen (30) şehit oldu.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehadet haberi, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bilgen'in şehit olduğu haberini anne Nezahat Bilgin'e Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Şehidin babasının İstanbul'da çalıştığı, acı haberle birlikte Bozüyük'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi'nde yaşayan ailenin evlerinin bulunduğu apartman, Türk bayraklarıyla donatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-


Bozüyük, Bilecik, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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