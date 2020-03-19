Bilecik'e yağan mart karı kışı aratmadı - Son Dakika

Bilecik'e yağan mart karı kışı aratmadı
6 saat önce
Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala Bilecik ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kış ayını aratmadı.
Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala Bilecik ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kış ayını aratmadı.
Bilecik'te dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye ulaşırken, yağış soğuk havayı da beraberinde getirdi. En kuvvetli yağışın Bozüyük ilçesinde görüldüğü kar, burada hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar mart ayında yağan karın zevkini çıkardılar. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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