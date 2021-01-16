Bilecik'e yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Bilecik'e yılın ilk karı yağdı

Bilecik'e yılın ilk karı yağdı -Aylardır beklenen kar yağışı köylüleri sevindirdi Bilecik, ilçeleri ve köylerde 2021 yılının ilk kar yağışları başlarken, bu durum vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Bilecik'e yılın ilk karı yağdı -Aylardır beklenen kar yağışı köylüleri sevindirdi BİLECİK - Bilecik, ilçeleri ve köylerde 2021 yılının ilk kar yağışları başlarken, bu durum vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece geç saatlerde kara dönüştü. Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı kurak geçen kış nedeni ile tarlalarını süremeyen çiftçilerin yüzünü güldürdü.

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