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Bilecik Edebali Ortaokulundan harika mezuniyet töreni

3 saat önce

Bilecik'in en köklü okullarından biri olan Edebali Ortaokulu'nun düzenlediği mezuniyet töreni katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Bilecik Edebali Ortaokulundan harika mezuniyet töreni, System.String[]
Bilecik'in en köklü okullarından biri olan Edebali Ortaokulu'nun düzenlediği mezuniyet töreni katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

1924 yılından günümüze eğitim öğretimde birçok ilkleri gerçekleştirmiş Edebali Ortaokulu başarılı öğrencilerine ve okuluna yakışır bir mezuniyet törenine imza attı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tören öncesi öğrencilere pilav ikramı, velilere hazırlanmış kokteylin ve canlı müzikle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Okul Müdürü Mustafa Ejder yaptığı konuşmada, öğrencilere eğitim yaşantıları boyunca başarılar diledi.

Okul birincisi Sezin Kasap'ın okul şeref kütüğüne plaket çakması ve okul bayrak flama devir teslimi töreni yapıldı.260 öğrencinin mezuniyet belgesi aldığı törende, müzik öğretmeni Bircan Barut 'un çalıştırdığı horon ekibi gösterileri ile alkış topladı.

Okul birincisi Sezin Kasap, okul ikincisi Zehra Alpar, okul üçüncüsü Zeynep Zülal Keskin, Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Aytuğ Uzunoğlu'na Okul Müdürü Mustafa Ejder, Müdür Yardımcısı Yeşer Karabulut, sınıf öğretmenleri Gülay Sandal ve Yeliz Samur plaketlerini, madalyalarını ve hediyelerini verdi. Son bölümde mezuniyet diplomalarını alan öğrenciler coşku ile kep atarak başarılı eğitim yıllarını güzel bir tören ile noktaladılar. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
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