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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı

20.11.2021 12:17
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde senaryo gereği kazan dairesinde doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen yangın ile ilgili masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde senaryo gereği kazan dairesinde doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen yangın ile ilgili masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan HAP çerçevesinde, her yıl masa başı ve saha tatbikatı olmak üzere iki tatbikat yapılıyor. Hastane sivil savunma birimi koordinatörlüğünde HAP Hastane Sorumlusu ve Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Kaya ve HAP komite üyelerinin iştirakiyle hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen senaryo gereği kazan dairesinde doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen yangın ile ilgili masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu tatbikatta hastane personeline afet ve acil durumlarda nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasitesinin nasıl verimli kullanılabileceği çalışıldı. Tatbikat sonrası Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Kaya "Hastanemizde veya bölgemizde olabilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu tatbikat ile birlikte personelimiz, HAP uygulamalarının önemini kavramıştır. Bu çerçevede her yıl planlanan tatbikatlar yapılmakta ve hastanemizin imkan ve kabiliyetleri değerlendirilmekte, personelimiz bilgilendirilmektedir" dedi. - BİLECİK

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik, Hastane, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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