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Bilecik ekibi Nemrut Dağında

2 saat önce

Bilecik Valiliği ile Ahlat ve Söğüt Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e yolculuğu" projesi kapsamında bir grup, Nemrut Krater Gölünü gezdi.

Bilecik ekibi Nemrut Dağında, System.String[]

Bilecik Valiliği ile Ahlat ve Söğüt Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e yolculuğu" projesi kapsamında bir grup, Nemrut Krater Gölünü gezdi.


Ahlat Doğa Severler Derneğince hazırlanan proje kapsamında Bilecik'ten Ahlat'a giden grup, Nemrut kraterlerini gezdi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip 'Yeryüzü Cenneti' olarak da adlandırılan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Krater Gölü kenarında doğa yürüyüşü gerçekleştiren Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ve grup, çarpıcı renklerin gözlenebildiği, farklı bölgelere ait bitkilerin bir arada bulunduğu alanın yanı sıra buhar bacalarında incelemede bulundu.


Malazgirt Zaferi'nin kutlamalarının yapıldığı alanı da gezen grup, Ahlat Doğa Severler Derneğince düzenlenen 'sıra geceleri' etkinliğine katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Nemrut, Söğüt, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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