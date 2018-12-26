Bilecik Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü

Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdüBİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdü



BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.



Hürriyet Mahallesi'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişinin daha sonra 'Alo 174 Gıda' hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi

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