Son Dakika Haberleri: Bilecik Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü

Bilecik Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü

16 dakika önce

Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdüBİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdü

BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişinin daha sonra 'Alo 174 Gıda' hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi CHP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kullanacağı Sloganlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:52:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]