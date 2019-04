Bilecik Emniyeti'nden Emekli ve Çalışanlar Onuruna Yemek

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emekli olan ve çalışan personellerin onuruna yemek programı düzenledi.

Bilecik Polisevi'nde düzenlenen programa; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ve personeller katıldı.



"Türk Polis Teşkilatı 174 yıllık dev bir teşkilat"



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk,Türk Polis Teşkilatı'nın 174 yıllık dev bir teşkilat olduğunu ifade ederek, "Türk polis teşkilatı 174 yıllık dev bir teşkilat. Dünyadaki ülkelere baktığımız zaman tüm ülkeler nezdinde bu teşkilatımız fedakarlık duygusuyla beraber mensuplarının görevlerine bağlılığıyla beraber hakikaten göz bebeğimiz gurur duyacağımız bir teşkilat haline gelmiştir çok şükür. Gerek jandarmamız gerek ordumuzla beraber özellikle ülkemizin iç güvenliği ile birlikte karşı karşıya kaldığı her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında zaten yaptıklarıyla kapasitesini ortaya koymuştur. Bundan sonra da koymaya devam edecektir" dedi.



"Bu teşkilat mensubu olmak çok büyük bir onur ve gururdur"



Vali Şentürk, konuşmasının devamında, bu teşkilatın mensubu olmanın çok büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Bu teşkilat mensubu olmak çok büyük bir onur ve gururdur. Her kademesinde görev yapmak, hizmet etmek insanımızın akşam başını yastığa koyarken güven içerisinde uyuyabilmesi çok büyük bir imkan ve çok büyük bir hizmettir. Bu hizmeti sunan teşkilatımızın her kademesinde bulunan arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Milletimizin güvenliği anlamında hakikaten bu memleket çok şehitler verdi. Bu memleketin her karış toprağı şehit kanlarıyla sulandı. Şehitlerimiz de rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Onlar bize emanettir. Teşkilatımız büyük bir teşkilat. Milleti için her türlü fedakarlığa hazır bunu icra ederken de sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde yapan bir teşkilat. Her aşamadaki her pozisyonda görev yapanların kıymetli olduğunu bilen bir teşkilat. Hamd olsun Bilecik'te de emniyet asayiş berkemal diyebilecek bir durumda" ifadelerine yer verdi.



Konuşmanın ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne yardımları olan kentteki bürokrasi ve iş adamlarına ödül verilmesi, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından dua edilmesi ve Bilecik'te görev yapan emekli Polis Memuru Orhan Atılgan tarafından yapılan bağlama sunumuyla program sona erdi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

