Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde Gençlik Haftası kutlandı - Son Dakika
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Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde Gençlik Haftası kutlandı

18.05.2022 11:52
Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde Gençlik Haftası kutlandı

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında etkinlikler yapıldı.

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında etkinlikler yapıldı.

Lisenin bahçesinde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler kapsamında voleybol ve basketbol turnuvaları, parkur yarışları, konserler, yemek etkinliği ve çeşitli eğlenceler düzenlendi.

Okul Müdürü Zaim Akbulut, yaptığı açıklamada, gençlerin coşku ve enerjileriyle faaliyetlerde başrolde olduklarını belirtti.

Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Akbulut, "Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz hem akademik hem de sosyal anlamda bizlere güven vermekte ve istikbale olan inancımızı yükseltmekteler. Göz bebeğimiz olan gençlerimizin hem fiziksel hem ahlaki gelişimleri bizler için çok önemli ve yetişen yeni nesil bizlerin geleceğe bakışımızı değiştirmekte ve bizler de onlarla yaşam enerjisi bulmaktayız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gençlik Haftası, basketbol, voleybol, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde Gençlik Haftası kutlandı - Son Dakika


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