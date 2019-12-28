Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Bilecik-Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik- Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Murat Kurnaz idaresindeki 32 ER 144 plakalı İstanbul- Antalya seferini yapan otobüs, Şelale rampaları mevkisinde, aynı istikamette seyreden Ersin Yılmaz yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada, otobüsün muavini Veysel Yıldız ile otobüste bulunan Kadriye Demirci, Fatma Çetinkasap, Nazlı Erçetin, Leyla Bozkurt ve Feyza Doğan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Veysel Yıldız ve Leyla Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bilecik-Eskişehir yolunun Bozüyük istikametinde trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer yolcular Bozüyük otogarına götürüldü.

Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kazası: 6 yaralı

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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