Bilecik-Eskişehir yolundaki tır yangını ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Bilecik-Eskişehir yolundaki tır yangını ulaşımı aksattı

05.04.2022 23:21
Bilecik-Eskişehir yolundaki tır yangını ulaşımı aksattı

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki tır yangını ulaşımda aksamaya yol açtı.

Bilecik- Eskişehir kara yolundaki tır yangını ulaşımda aksamaya yol açtı.

Alınan bilgiye göre, İ.K, idaresindeki 54 AAK 818 plakalı tır, Bilecik-Eskişehir kara yolu Pazaryeri Naldöken Kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücünün haber verdiği itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

Bilecik-Eskişehir yolundaki tır yangını ulaşımı aksattı
Bilecik-Eskişehir yolundaki tır yangını ulaşımı aksattı
Bilecik-Eskişehir yolundaki tır yangını ulaşımı aksattı

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Kaynak: AA

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