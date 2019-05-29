Son Dakika Haberleri: Bilecik Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak
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Bilecik Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında ADIM Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Bilecik Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında ADIM Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan uluslararası kongrenin davetli konuşmacıları arasında; Javier Fernando Castano Forero, Andre Filipe Ventura Cortez, Udo Schwıngenschlögl, Mikhail Neodaev, Hassan Hassanabadi ve Barry Dunietz gibi önemli isimler yer alacak.

Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü bünyesinde gerçekleştirilecek olan kongrede, fizik alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel paylaşımlar yapılacak ve ortak çalışmalar için iş birliği ortamı oluşturulacak. Onursal Başkanları BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olan kongrede; atom ve molekül fiziği, fizik eğitimi, matematiksel fizik, nükleer fizik, uygulamalı fizik, yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği ile disiplinler arası çalışmalar konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
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